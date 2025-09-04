INFODATA ENERGIA

QualEnergia.it sospende ogni promozione di aziende israeliane

  • 4 Settembre 2025

QualEnergia.it ha deciso da oggi di sospendere ogni forma di promozione, collaborazione o pubblicità commerciale relativa ad aziende israeliane.

Negli ultimi mesi, la drammatica escalation nella Striscia di Gaza ha portato alla luce, con sempre maggiore evidenza, una crisi umanitaria di proporzioni intollerabili.

Le azioni dell’esercito israeliano a Gaza, ma anche nei territori occupati della Cisgiordania, stanno generando devastazione, violazioni sistematiche dei diritti umani, fame e un numero di vittime impressionante tra la popolazione civile palestinese, tra cui donne, anziani e bambini.

Chi sta assistendo in diretta a questo genocidio non può dirsi non cambiato nel profondo.

Come testata giornalistica attenta alla sostenibilità, alla giustizia sociale e al rispetto dei diritti fondamentali, riteniamo imprescindibile avviare una riflessione sul nostro ruolo informativo e sulla coerenza dei messaggi che veicoliamo, anche attraverso le forme indirette di comunicazione commerciale, come la pubblicità o la promozione aziendale.

Per questo motivo, QualEnergia.it ha deciso da oggi di sospendere ogni forma di promozione, collaborazione o pubblicità commerciale relativa ad aziende israeliane, a prescindere dal loro diretto coinvolgimento nel massacro in corso o nella gestione dell’occupazione nei territori palestinesi.

Per coerenza con la nostra decisione, i contributi economici ricevuti dalla nostra testata negli ultimi due anni da parte di aziende israeliane ci impegneremo a devolverli a organizzazioni attive nei soccorsi umanitari e sanitari a Gaza.

Inoltre, escluderemo dalla promozione anche le aziende non israeliane che collaborano attivamente con il governo israeliano o che operano nei territori occupati in violazione del diritto internazionale.

La nostra decisione non ha alcun carattere discriminatorio, né nasce da automatismi ideologici. Al contrario, è frutto di una semplice valutazione etica, responsabile e meditata, fondata su alcuni elementi imprescindibili:

  • il crescente utilizzo da parte del governo israeliano del settore economico-tecnologico per sostenere politiche di occupazione, controllo e militarizzazione dei territori;
  • la sistematica violazione dei diritti umani nei confronti della popolazione palestinese, documentata da agenzie Onu, Corte internazionale di giustizia, Ong internazionali, giornalisti e organismi indipendenti;
  • il silenzio o la complicità indiretta di alcune imprese (anche attive in settori energetici, green o innovativi), che operano nei territori occupati o forniscono supporto logistico, tecnologico o finanziario all’apparato militare e repressivo israeliano.

Di fronte a tutto questo, riteniamo non più accettabile ospitare contenuti informativi, promozionali o pubblicitari che possano legittimare indirettamente un sistema che, da quasi due anni, si sta rivelando incompatibile con i principi più elementari di giustizia, dignità, umanità e diritto internazionale.

I governi europei – inclusa l’Italia – non hanno assunto finora alcuna posizione sul piano diplomatico ed economico nei confronti delle politiche e delle azioni militari del governo israeliano.

Ma sono numerose le organizzazioni della società civile, università, enti locali, testate giornalistiche e associazioni che stanno adottando autonomamente misure concrete di disinvestimento o sospensione dei rapporti commerciali e culturali, in nome della responsabilità etica e dell’urgenza umanitaria.

Anche QualEnergia.it intende assumersi questa responsabilità.

Questa scelta riguarda esclusivamente i contenuti promozionali e commerciali. Continueremo, come sempre, a garantire un’informazione tecnica, aggiornata e indipendente su tecnologie, mercati, normative e innovazioni nel settore dell’energia e della sostenibilità.

Tuttavia, riteniamo doveroso non concedere visibilità commerciale a chi – direttamente o indirettamente – è parte di un sistema di oppressione che colpisce brutalmente le popolazioni civili.

Il nostro timone, la transizione ecologica ed energetica, non può essere separata dalle questioni della giustizia climatica e dei diritti umani. Non possiamo parlare di processo di decarbonizzazione e sostenibile se chi intende costruirlo partecipa, attivamente o passivamente, alla distruzione delle basi minime della convivenza civile e del diritto alla vita.

È un dovere morale, coerente con nostra identità editoriale, con i valori che ci guidano da vent’anni, e con la dignità delle persone che, ogni giorno, subiscono inermi le conseguenze di questa guerra.

La nostra azione, nel suo piccolo, insieme a tante altre e altrettanto piccole ovunque nel mondo, mira a fare pressione sull’economia e la società civile israeliane affinché delegittimino il proprio governo e sostengano una soluzione pacifica e concordata con il popolo palestinese.

Vogliamo infine ricordare che ogni watt solare, eolico o prodotto da altra fonte energetica rinnovabile deve avere un impatto non solo ambientale, ma anche sociale e politico.

  • Leonardo Berlen (Ad Qualenergia srl e direttore editoriale QualEnergia.it)
  • Gianni Silvestrini (direttore scientifico di QualEnergia e QualEnergia.it)
