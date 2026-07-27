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Università di Siena: corso in “Progettazione e gestione di comunità energetiche rinnovabili”

  • 27 Luglio 2026

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Il corso in “Progettazione e gestione di comunità energetiche rinnovabili” è pensato per fornire gli strumenti concreti necessari per gestire una CER, attraverso un approccio interdisciplinare:

  • Quadro normativo: comprendere la legislazione vigente e le diverse forme giuridiche;
  • Governance e Business Model: strategie di gestione per rendere le comunità sostenibili nel tempo;
  • Gestione tecnica ed economica: dal bilanciamento energetico alla redazione del business plan e valutazione della sostenibilità finanziaria;
  • Impatto sociale: il ruolo delle CER per lo sviluppo locale e la transizione green.

Durata corso: 24 ore di formazione (una lezione da 4 ore a settimana).

Modalità: teledidattica (lezioni online in modalità sincrona). Materiale online e registrazione delle lezioni sempre disponibili.

Titolo di accesso: aperto a diploma di scuola superiore

Scadenza iscrizioni: 15 dicembre 2026

Periodo lezioni: dal 15 gennaio 2027 a marzo 2027

Informazioni e costi: Università degli Studi di Sienascheda corso

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