Università di Siena: corso in “Progettazione e gestione di comunità energetiche rinnovabili”

Il corso in “Progettazione e gestione di comunità energetiche rinnovabili” è pensato per fornire gli strumenti concreti necessari per gestire una CER, attraverso un approccio interdisciplinare:
- Quadro normativo: comprendere la legislazione vigente e le diverse forme giuridiche;
- Governance e Business Model: strategie di gestione per rendere le comunità sostenibili nel tempo;
- Gestione tecnica ed economica: dal bilanciamento energetico alla redazione del business plan e valutazione della sostenibilità finanziaria;
- Impatto sociale: il ruolo delle CER per lo sviluppo locale e la transizione green.
Durata corso: 24 ore di formazione (una lezione da 4 ore a settimana).
Modalità: teledidattica (lezioni online in modalità sincrona). Materiale online e registrazione delle lezioni sempre disponibili.
Titolo di accesso: aperto a diploma di scuola superiore
Scadenza iscrizioni: 15 dicembre 2026
Periodo lezioni: dal 15 gennaio 2027 a marzo 2027
Informazioni e costi: Università degli Studi di Siena – scheda corso