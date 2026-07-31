Master di II livello in Mobilità elettrica ed Economia Circolare (MEEC) – Università della Calabria

Il master “Mobilità Elettrica ed Economia Circolare (MEEC)” dell’Università della Calabria, della durata di 12 mesi, forma competenze sui sistemi di trasporto elettrico, le infrastrutture di ricarica, il powertrain, la manutenzione dei veicoli elettrici e i modelli di economia circolare applicati al settore.

La didattica si svolge in modalità mista (aula e online, con registrazioni), con lezioni concentrate tra giovedì e sabato per circa 20 ore settimanali, ed è obbligatoria all’80%, con alcune sessioni in presenza imprescindibili.

Il corso è gratuito salvo costi amministrativi minimi e prevede borse di studio per i partecipanti più meritevoli.

Al termine delle attività didattiche è previsto un tirocinio aziendale equivalente a 16 CFU, orientato all’applicazione pratica delle competenze acquisite.

Destinatari dell’avviso: possessori del diploma di laurea magistale

Scadenza: 15 novembre 2026

Informazioni: Università della Calabria – bando

TORNA ALL’ARCHIVIO