INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 34,6% (30 lug) - PUN: 186,23 €/MWh (31 lug) - Petrolio WTI: 81,43 $/b - Gas Eu TTF: 57,18 €/MWh - CO2: 81,29 €/ton
Abbonamento PRO
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 34,6% (30 lug) - PUN: 186,23 €/MWh (31 lug) - Petrolio WTI: 81,43 $/b - Gas Eu TTF: 57,18 €/MWh - CO2: 81,29 €/ton
Logo QualEnergia
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Master di II livello in Mobilità elettrica ed Economia Circolare (MEEC) – Università della Calabria

Master di II livello in Mobilità elettrica ed Economia Circolare (MEEC) – Università della Calabria

  • 31 Luglio 2026

CATEGORIE:

ADV
image_pdfimage_print

Il master “Mobilità Elettrica ed Economia Circolare (MEEC)” dell’Università della Calabria, della durata di 12 mesi, forma competenze sui sistemi di trasporto elettrico, le infrastrutture di ricarica, il powertrain, la manutenzione dei veicoli elettrici e i modelli di economia circolare applicati al settore.

La didattica si svolge in modalità mista (aula e online, con registrazioni), con lezioni concentrate tra giovedì e sabato per circa 20 ore settimanali, ed è obbligatoria all’80%, con alcune sessioni in presenza imprescindibili.

Il corso è gratuito salvo costi amministrativi minimi e prevede borse di studio per i partecipanti più meritevoli.

Al termine delle attività didattiche è previsto un tirocinio aziendale equivalente a 16 CFU, orientato all’applicazione pratica delle competenze acquisite.

Destinatari dell’avviso: possessori del diploma di laurea magistale

Scadenza: 15 novembre 2026

Informazioni: Università della Calabriabando

TORNA ALL’ARCHIVIO

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 31 Luglio 2026
PRO
Sicilia, Ddl aree idonee approvato solo in parte
  • 31 Luglio 2026
PRO
Flessibilità energetica ed edifici: le case che riducono i picchi di domanda
  • 31 Luglio 2026
PRO
Cer, via al nuovo portale unico per rendicontare le spese Pnrr
  • 31 Luglio 2026
PRO
Energia e sostenibilità nelle nuove gigafactory IA dell’Ue
  • 31 Luglio 2026
Consumi di petrolio in calo, ma gli obiettivi Pniec si allontanano
  • 31 Luglio 2026
PRO
Emilia Romagna, contributi alle imprese per impianti fotovoltaici e accumulo
  • 30 Luglio 2026
Furgoni elettrici, incentivi esauriti in 50 minuti
  • 30 Luglio 2026
Già esaurite le risorse naturali del 2026: buon Overshoot Day!
  • 30 Luglio 2026
PRO
Rinnovabili: in Germania meno incentivi fissi e più mercato

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

PODCAST

Podcast QE

RSS QE.it Podcast

Tutti i nostri Podcast

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2026 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
Privacy Policy Cookie Policy