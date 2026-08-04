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Corso di laurea magistrale in “Electrical Engineering for Digital Energy”

  • 4 Agosto 2026

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Il Corso di laurea magistrale in “Electrical Engineering for Digital Energy” integra le competenze tradizionali dell’ingegneria elettrica con quelle dell’ingegneria dell’informazione, dell’intelligenza artificiale e dell’analisi dei dati.

I laureati saranno in grado di progettare, gestire e ottimizzare sistemi elettrici innovativi per la produzione, distribuzione, accumulo e utilizzo dell’energia elettrica, con particolare attenzione all’efficienza energetica, all’impiego di fonti rinnovabili e alla sicurezza delle infrastrutture.

Il percorso formativo approfondisce tematiche quali:

  • la generazione distribuita da fonti rinnovabili e l’integrazione con sistemi di accumulo;
  • le reti intelligenti (smart grid) e la mobilità elettrica;
  • la progettazione di sistemi di supervisione, controllo e automazione;
  • l’analisi dei dati per la gestione energetica predittiva;
  • la trasmissione e l’elaborazione dei dati da sensori IoT;
  • la protezione delle reti da minacce informatiche (cybersecurity).

Ente: Università degli Studi di Salerno

Destinatari dell’avviso: possessori diploma di laurea

Ultima data per la prova di verifica: 19 febbraio 2027

Informazioni: Università degli Studi di Salerno

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