Il Corso di laurea magistrale in “Electrical Engineering for Digital Energy” integra le competenze tradizionali dell’ingegneria elettrica con quelle dell’ingegneria dell’informazione, dell’intelligenza artificiale e dell’analisi dei dati.
I laureati saranno in grado di progettare, gestire e ottimizzare sistemi elettrici innovativi per la produzione, distribuzione, accumulo e utilizzo dell’energia elettrica, con particolare attenzione all’efficienza energetica, all’impiego di fonti rinnovabili e alla sicurezza delle infrastrutture.
Il percorso formativo approfondisce tematiche quali:
- la generazione distribuita da fonti rinnovabili e l’integrazione con sistemi di accumulo;
- le reti intelligenti (smart grid) e la mobilità elettrica;
- la progettazione di sistemi di supervisione, controllo e automazione;
- l’analisi dei dati per la gestione energetica predittiva;
- la trasmissione e l’elaborazione dei dati da sensori IoT;
- la protezione delle reti da minacce informatiche (cybersecurity).
Ente: Università degli Studi di Salerno
Destinatari dell’avviso: possessori diploma di laurea
Ultima data per la prova di verifica: 19 febbraio 2027
Informazioni: Università degli Studi di Salerno