Si è appena formata l’European Perovskite Initiative per accelerare l’innovazione tecnologica in questo campo: ecco il punto delle ultime ricerche.

Il fotovoltaico alla perovskite è un cocktail talmente complesso da realizzare, che molti dei laboratori impegnati a trovare il giusto equilibrio del mix chimico per questa tecnologia innovativa hanno deciso di unire le forze in Europa. Così è nata in queste settimane l’European Perovskite Initiative (EPKI), cui hanno aderito, ad esempio, Oxford PV, il Politecnico […]

