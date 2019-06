Ci si aspetta che venga pubblicato entro luglio.

Conto alla rovescia per l’entrata in vigore dell’attesissimo decreto Fer 1 con gli incentivi alle rinnovabili elettriche più competitive, che aveva iniziato la sua storia con una bozza scritta dall’allora ministro Calenda a inizio 2018, poi rivista dal nuovo MISE a guida 5 stelle e che come noto negli ultimi mesi si era incagliato a […]

Potrebbe interessarti anche: