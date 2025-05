INDICE n. 51 – Aprile 2025

(29 documenti)

POLICY E INCENTIVI

Documento di Finanza pubblica (Dfp)

Il Dfp (Sezione I) approfondisce anche riforme e investimenti del Pnrr su transizione verde, sicurezza energetica e protezione ambientale (da pag. 188). Approvato il 9 aprile dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere e alla Presidenza della Repubblica; il 30 aprile inviato alla Commissione europea.

Documento programmatico coalizione governo tedesco

I conservatori (Cdu-Csu) guidati dal futuro cancelliere Friedrich Merz e i leader del Partito socialdemocratico (Spd) hanno raggiunto il 9 aprile un accordo di coalizione con diversi riferimenti alle politiche energetiche, dal nucleare ai prezzi elettrici, fino al phase-out del carbone.

Consultazione su Emissions Trading Scheme

La Commissione europea ha lanciato il 14 aprile quattro consultazioni pubbliche su diversi temi energetici e ambientali. Una riguarda le modifiche da apportare al sistema Ets e alla riserva stabilizzatrice del mercato. Termine per inviare commenti è l’8 luglio 2025.

FONTI RINNOVABILI

Global Wind Report 2025

Dal report Gwec: nel 2024 l’eolico ha fatto registrare un record di installazioni a livello globale, con nuovi 117 GW. Il 68% è in Cina con una potenza aggiuntiva di 79,8 GW, davanti a Usa (4,05 GW) e Germania (4,02 GW). La potenza cumulativa mondiale si attestava a fine 2024 a 1.136 GW.

From fossil flows to renewable cooperation – tripling renewables in the Med

Studio di Ember sull’andamento dell’iniziativa TeraMed, che prevede che l’area mediterranea debba puntare a raddoppiare la capacità rinnovabile al 2030. Il target di 1 TW alla fine del decennio non sarà raggiungibile senza più cooperazione e investimenti, anche in reti e accumuli.

New Energy Outlook 2025

Nello suo “Scenario di transizione economica” BloombergNEF prevede a fine 2035 circa 6,9 TW di nuovi impianti FV e 2,6 TW eolici. La produzione elettrica da Fer aumenterà dell’84% sul 2024, per poi raddoppiare entro il 2050, quando le rinnovabili potranno soddisfare il 67% della domanda di elettricità.

PV Supply, Technology, and Policy Report (Q1 – 2025)

Estratto di un rapporto di Clean Energy Associates: la tecnologia fotovoltaica Perc è “quasi obsoleta” in Europa, sostituita dai moduli TOPCon, a etero-giunzione e a contatto posteriore di tipo N, visto che il flusso di prodotti di tipo N a basso costo e maggiore efficienza provenienti dalla Cina non accenna a diminuire.

Solutions for PV Cyber Risks to Grid Stability

Il settore fotovoltaico europeo ha preso coscienza dei rischi di cybersecurity nella sua filiera e chiede lo sviluppo di un framework normativo più adeguato alle sue caratteristiche, oltre alla pubblicazione di apposite linee guida e standard. Reporti di Dnv e SolarPower Europe.

Heuristic Rule of Thumb for Tandem Solar Cells and Perspectives for the Future

Studio dell’Università di Duisburg-Essen sulla trasparenza delle celle solari superiori nelle configurazioni tandem, cioè con almeno due materiali semiconduttori diversi. Un’alta trasparenza è fondamentale per evitare il degrado della cella inferiore e mantenere l’efficienza della cella superiore stessa.

Glauert’s optimum rotor disk revisited – a calculus of variations solution and exact integrals for thrust and bending moment coefficients

Una studentessa della Penn State University ha risolto un problema matematico che limitava la comprensione delle forze aerodinamiche nelle turbine eoliche. Studio pubblicato su Wind Energy Science, è un passo avanti per la teoria e apre la porta a progettazioni più leggere, economiche ed efficienti.

Modelling and analysis of V-shaped bifacial PV systems for agrivoltaic applications: A Python-based approach for energy optimization

Configurazione con moduli fotovoltaici bifacciali montati a V, sull’esempio dei germogli di molte piante. Lo studio di una startup italiana e del Dip.to di Ingegneria dell’Università di Palermo. Vantaggi e complessità della soluzione.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – marzo 2025

Nel primo trimestre 2025 la domanda elettrica è diminuita dello 0,7% sullo stesso periodo 2024. Forte calo della produzione idroelettrica e dell’eolico. In crescita la generazione FV. Da gennaio a marzo le Fer producono l’8,6% in meno, coprendo il 33,4% della richiesta. Quasi a +17% l’aumento del termoelettrico.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

The State of Energy Innovation

Nel mondo sono presenti molte start-up che contribuiscono all’innovazione in campo energetico. Negli ultimi due anni, però, gli strumenti finanziari pubblici e privati sono diminuiti rispetto al volume di sostegno che questo comparto richiede per contribuire agli obiettivi climatici mondiali. Report della Iea.

Energy and AI

Saranno necessari cambiamenti politici e normativi che consentano al settore energetico di cogliere i benefici dell’IA. L’intelligenza artificiale può essere uno strumento per ridurre le emissioni, ma non è una soluzione miracolosa e non elimina la necessità di politiche proattive. Report della Iea.

Powering up: Business perspectives on shifting to renewable electricity

Il 97% dei dirigenti d’azienda a livello globale sostiene la transizione dai fossili alle rinnovabili, mentre il 78% è a favore di questo passaggio entro 10 anni. Il 38% stima che la maggior parte dell’elettricità utilizzata dalla propria impresa sarà da rinnovabili entro 5 anni e un ulteriore 33% entro 10 anni. Indagine di Savanta.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

Global Electricity Review 2025

Report di Ember su dati e tendenze della produzione elettrica globale nel 2024, con un focus sulla crescita delle rinnovabili, che hanno generato 858 TWh in più su base annua, trascinando la quota di produzione combinata con il nucleare per la prima volta al 40,9% della generazione complessiva.

Bidding Zone Review

I gestori delle reti di trasmissione elettrica europei hanno valutato 14 configurazioni alternative delle zone di offerta, secondo 22 criteri definiti dall’Acer, per valutare la loro efficienza economica rispetto allo status quo. Analisi di Entso-E.

Guidelines for the entities on information exchange mechanisms

Linee guide di Acer secondo cui quando si verifica un attacco informatico i soggetti coinvolti sono tenuti a comunicare l’episodio alle autorità preposte, che successivamente condividono le informazioni con le istituzioni nazionali ed europee.

Preparare la rete elettrica dell’Ue all’azzeramento delle emissioni nette

Secondo la Corte dei Conti europea le somme da destinare all’ampliamento e all’ammodernamento delle reti elettriche europee previste tra il 2024 e il 2050 ammonteranno a 1.871 mld €, una cifra inferiore al fabbisogno stimato dalla Commissione Ue, tra 1.994 e 2.294 miliardi.

Quarterly report on European electricity markets (n. 4-2024)

Dati della Commissione europea sui mercati elettrici europei nel 2024 nel report trimestrale (vedi anche dati Eurostat). Rinnovabili salite al 47% della produzione elettrica, ripresa del nucleare e discesa del gas hanno fatto scendere l’European Power Benchmark a 74 €/MWh nel 2024, -22% sul 2023 e -67% sul 2022.

Newsletter Gme (marzo)

A marzo il Pun Index Gme registra un deciso calo rispetto a febbraio: 120,55 €/MWh (-29,81 €/MWh), analogamente a quanto osservato anche sulle altre principali borse elettriche europee. Ribasso degli acquisti e forte crescita delle vendite di rinnovabili, salite al 44,7% del totale, il livello più alto da novembre 2024.

ACCUMULI E IDROGENO

Heliocentrism – Objects may be further away than they appear

Rapporto di JP Morgan sulla transizione energetica da cui è stato tratta un’analisi sull’idrogeno verde. Secondo la banca d’investimento americana, alti costi, pochi acquirenti, ritardi nei progetti e inefficienze energetiche minano il futuro dell’idrogeno verde come soluzione multiuso alla crisi climatica.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

Benefici multipli dell’efficienza energetica per le imprese

Una corretta individuazione e quantificazione dei benefici multipli può aiutare ad allineare meglio l’efficienza energetica con le priorità strategiche dell’azienda, rafforzando in tal modo le motivazioni commerciali per investire. Aspetti che energy manager ed Ege devono promuovere. Report dell’Enea.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Paris Maligned III

Secondo Carbon Tracker, su 30 grandi aziende produttrici del settore oil&gas nessuna si avvicina agli obiettivi fissati per il rispetto degli Accordi di Parigi su investimenti, piani di produzione o riduzione delle emissioni. Anzi, molte hanno fatto passi indietro nell’ultimo anno.

The final push for EU Russian gas phase-out

Le importazioni di gas russo nell’Ue sono aumentate del 18% nel 2024, nonostante il piano europeo di eliminazione graduale entro fine 2027, ancora in ritardo. Eppure l’offerta di gas a livello comunitario potrà superare la domanda del 26% (131 mld mc) nel 2030. Analisi di Ember.

Piattaforma per il nucleare sostenibile

Il Mase ha pubblicato i rapporti conclusivi dei gruppi di lavoro che costituiscono la Piattaforma per il nucleare sostenibile (Pnns), attesi per ottobre 2024. Sette i rapporti prodotti con l’obiettivo di “sviluppare linee-guida e una roadmap, con orizzonte 2050.

CLIMA ED EMISSIONI

L’Enciclica “Laudato si’. Sulla cura della casa comune”

Produzione e consumi sostenibili, ambiente, energia, pace e giustizia sociale fanno parte di uno stesso scenario che coinvolge tutto il “creato”: è la visione al centro dell’Enciclica che ricordiamo in occasione della morte di Papa Francesco e che fu presentata il 18 giugno 2015.

China energy and emissions trends

Ultime statistiche e dati su energia e clima della Cina elaborati da Crea (Centre for Research on Energy and Clean Air), think tank finlandese.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

The Automotive Industry and the Transition to Electric Mobility in Italy

In Italia il costo dell’inazione verso la mobilità elettrica potrebbe ammontare a un dimezzamento nella produzione nel settore automotive nel 2030 rispetto al 2020 e una perdita di valore fino a 7,49 mld $. Studio della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Centro Ricerche Enrico Fermi di Roma.

