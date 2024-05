Danilo Pacella e Fabrizio Bonemazzi

Fabrizio Bonemazzi è un esperto di energia con oltre 30 anni di esperienza nelle reti elettriche e nella generazione, in particolare eolica e solare. Dopo la laurea in Ingegneria Elettrica presso l’Università di Roma “La Sapienza”, la sua carriera professionale è iniziata nel 1988 con un’esperienza nel settore delle reti di distribuzione, dalla pianificazione e progettazione alla costruzione e gestione. Dal 2000 ha partecipato alla creazione di una startup nel Gruppo Enel dedicata alle soluzioni oltre il contatore. Si è occupato in particolare di soluzioni solari termiche, solari fotovoltaiche e mini eoliche, avendo la possibilità di esplorare il mercato mondiale e selezionando le soluzioni più innovative e competitive. Nel 2011 è entrato in Enel Green Power, occupandosi di impianti rinnovabili su larga scala. Ha avuto l’opportunità di dirigere l’unità di ingegneria a livello globale, occupandosi della progettazione di oltre 100 GW di impianti rinnovabili in tutto il mondo. Nel 2019 ha assunto la responsabilità della costruzione di impianti eolici, solari e BESS in Europa per quasi 2 GW. Nel settembre 2022 lascia l’ENEL e inizia a collaborare con diverse organizzazioni come esperto nel settore delle energie rinnovabili e dell’energia. In particolare da ottobre 2022 lavora nella Fondazione Res4Africa coordinando le numerose iniziative di formazione e rafforzamento delle capacità. Dal 2023 tiene lezioni nelle ITS Academies sulle energie rinnovabili e sui sistemi di accumulo. È inoltre Senior Fellow della Fondazione ENEL.