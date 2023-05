25 Maggio 2023

L’Agenzia internazionale dell’energia stima che nel 2023 si investiranno in totale circa 1.700 miliardi di dollari nelle tecnologie pulite in tutto il mondo, un centinaio di miliardi in più del 2022, trainati dal fotovoltaico. Alle fonti fossili andranno circa mille miliardi, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, avvicinandosi ai livelli del 2019. Autore: Iea […]

Potrebbe interessarti anche: