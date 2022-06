22 Giugno 2022

Gli investimenti globali nel settore energia aumenteranno di un 8% circa nel 2022 rispetto allo scorso anno, arrivando a 2.400 miliardi di $ (2,4 trilioni), trainati dalle rinnovabili. Tuttavia, la spesa per le tecnologie pulite è distribuita in modo ineguale tra i vari Paesi; in alcuni mercati i problemi di sicurezza energetica e i prezzi […]

