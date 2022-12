2 Dicembre 2022

Schede-Paese del rapporto della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica (TSO) sui i rischi di adeguatezza delle fornitura elettriche nell’inverno 2022/23 in Europa, dove i rischi più elevati per gli approvvigionamenti elettrici riguardano Irlanda, Francia, Svezia, Finlandia, Malta e Cipro. La situazione italiana è sostanzialmente in linea con quella degli anni scorsi, ma […]

