30 Novembre 2021

Quando si parla di elettrificazione dei consumi domestici e delle piccole imprese, di eliminare la bolletta del gas con i suoi elevati oneri e di ridurre l’inquinamento connesso ai combustibili fossili, le pompe di calore elettriche possono essere una soluzione conveniente.

Per sciogliere i dubbi su questa tecnologia, QualEnergia.it ha lanciato la rubrica “Le pompe di calore elettriche per la casa senza gas“, realizzata in collaborazione con l’ingegner Samuele Trento.

Ogni martedì un video-appuntamento farà chiarezza su questa tecnologia.

1) Quanti tipi di pompe di calore esistono?



2) Che differenza c’è tra una pompa di calore e una caldaia?

3) Dove si installa una pompa di calore? Serve un locale tecnico?



La prossima video pillola verrà pubblicata martedì 7 dicembre 2021.

