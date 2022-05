20 Maggio 2022

Servizi di verifica documentale e con sopralluogo sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ammessi all’incentivazione dislocati sull’intero territorio italiano. Numero di riferimento: g00053. Durata in mesi: 48. Ente appaltante: Gestore dei servizi energetici S.p.A. Importo: 16.000.000 € Scadenza: 20/6/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in […]

