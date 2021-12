17 Dicembre 2021

La Regione Veneto, tramite il bando “pacchetto giovani per investimenti aziendali” del PSR 2014-2020, vuole favorire l’approvvigionamento di energia per autoconsumo con il duplice scopo di incrementare la produzione regionale di energia rinnovabile e, contemporaneamente, di ridurre le emissioni gassose in atmosfera generate dall’attività di allevamento degli animali o da impianti alimentati da fonti fossili. Per questo bando sono […]

