5 Novembre 2021

Avviso pubblico per la vendita di energia prodotta dall’impianto idroelettrico A.S.M. Alviano 2. Comune di Alviano (TR). Ente appaltante: ASM Terni S.p.A. Importo: n.d. Scadenza: 15/11/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: