29 Ottobre 2021

Procedura per l'aggiudicazione del contratto avente ad oggetto la vendita di energia elettrica prodotta dall'A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (MI) durata in giorni: 365. Ente appaltante: Ente: 5T S.R.L. Ente: A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. Importo: n.d. Scadenza: 15/11/2021

