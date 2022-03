8 Marzo 2022

Avviso di vendita all’asta dell’energia elettrica immessa nella rete elettrica esterna in media tensione dall’impianto di cogenerazione di proprietà dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli. Importo: 800.000 € Scadenza: 28/3/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

