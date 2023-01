17 Gennaio 2023

La ricerca spiega come trasformare le miniere abbandonate in sistemi sotterranei per accumulare energia per lunghi periodi, utilizzando motori elettrici e freni rigenerativi per far salire o scendere contenitori pieni di sabbia nei pozzi. Autori: Julian David Hunt, Roberto Brandão, Bas van Ruijven, Behnam Zakeri, Jakub Jurasz, Wenxuan Tong, Paweł B. Dabek, Epari Ritesh Patro, […]

