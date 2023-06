12 Giugno 2023

In Umbria si concedono contributi alle imprese operanti nel settore vitivinicolo per migliorare l’efficienza aziendale anche attraverso la produzione di energia rinnovabile. I dettagli sono specificati nell’articolo 6 del bando. Ente appaltante: Regione Umbria. Importo: 1.798.923 € Scadenza: 31/7/2023 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Umbria Bandi del giorno Archivio Bandi

