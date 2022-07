27 Luglio 2022

La Direzione Logistica Industriale di Trenitalia S.p.A., nell’ambito della propria Struttura Acquisti Tecnici, appalta la fornitura di condensatori elettrici di potenza con tensione nominale > 400 V. Importo: n.d. Scadenza: 15/9/2022 (prorogata) Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

