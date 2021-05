25 Maggio 2021

Affidamento del Contratto Quadro triennale, per il servizio di movimentazione, sollevamento e trasporto di trasformatori AT/AT, AT/MT, MT/MT e cabine mobili. Lotto unico. Ente appaltante: ACEA Elabori S.p.A. Importo: 415.021 € Scadenza: 3/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

