20 Dicembre 2022

Lettera di invito per procedura negoziata per l’appalto dei lavori di trasformazione dell’edificio scolastico “peter pan rattazzi” via a. Sclavo n. 11 ad Alessandria, in un edificio a energia quasi zero nzeb. Lotto 1) interventi di riqualificazione energetica impianti termici e di condizionamento – impianti per la produzione elettrica. Importo: 281.210 € Scadenza: 20/12/2022 Bando […]

Potrebbe interessarti anche: