30 Giugno 2022

Fornitura con consegna di trasformatori di media potenza in PIemonte. Appalto suddiviso in 2 lotti. Lotto 2 – Trasformatori per la trazione tranviaria con potenza 2,2 MVA. Ente appaltante: Iren S.p.A. Importo: (complessivo) 2.289.453 € Scadenza: 5/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: