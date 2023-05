22 Maggio 2023

Corrono gli investimenti globali per aumentare la capacità produttiva di tecnologie pulite: pannelli fotovoltaici, batterie, pale eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori. Ma non tutte le filiere industriali sono pronte a soddisfare la domanda crescente di prodotti e componenti. Le stime della Iea per il 2030. Autore: Iea Data pubblicazione: maggio 2023 Pagine: 36 Il documento […]

