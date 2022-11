8 Novembre 2022

Le politiche fiscali possono giocare un ruolo decisivo per orientare il mercato automobilistico verso modelli più ecologici, in particolare verso le vetture elettriche. Tuttavia, in molti casi la fiscalità sulle auto non è correlata ai criteri ambientali e alle emissioni, come in Italia. Lo studio di Transport & Environment confronta i sistemi di tassazione dei […]

Potrebbe interessarti anche: