1 Dicembre 2022

Le vendite mondiali di pompe di calore sono destinate a raggiungere livelli record nei prossimi anni, in una fase in cui la crisi energetica globale ne accelera l’adozione, e ciò contribuirà a risparmiare energia e a contenere le emissioni nocive. Saranno però necessarie politiche abilitanti più attente per sfruttare a pieno il potenziale di questa tecnologia di […]

