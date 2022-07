19 Luglio 2022

Lo studio stima come evolverà la domanda di rame in uno scenario coerente con l’obiettivo di emissioni nette zero al 2050. E avverte che la produzione non riuscirà a tenere il passo. Autore: IHS e S&P Global Data pubblicazione: luglio 2022 Pagine: 122 Il documento è collegato all’articolo: Rame e transizione energetica, pesanti carenze all’orizzonte […]

