2 Novembre 2022

Analisi dell’Oxford Institute for energy studies (Oies) su cosa potrebbe accadere se l’Ue istituisse un price cap sul gas. Il risultato più probabile è che il gas rimarrebbe nei depositi degli esportatori, riducendo l’offerta in Europa. Se non è possibile attuare efficacemente un massimale di prezzo sul TTF, allora è una perdita di tempo cercare di […]

