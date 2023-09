14 Settembre 2023

Valutazione dei progressi fatti su scala globale nel 2022 per allineare i Paesi nel rendere le tecnologie pulite e le soluzioni sostenibili l’opzione più conveniente, accessibile e attraente in sette settori difficili da decarbonizzare. Autori: Agenzia internazionale per le energie Rinnovabili (Irena), Agenzia Internazionale dell’Energia (Iea), Campioni di Alto Livello delle Nazioni Unite per il Cambiamento […]

