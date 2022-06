6 Giugno 2022

Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’affidamento del Servizio di Supporto specialistico per la redazione del Piano regionale Energia e Clima (PREC 2030) e per la redazione dei relativi documenti tecnici finalizzati alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (V.Inc.a). Ente appaltante: Regione Marche. Importo: […]

Potrebbe interessarti anche: