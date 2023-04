7 Aprile 2023

Le prospettive degli approvvigionamenti di gas dei Paesi europei per l’estate 2023 e l’autunno-inverno 2023-24. Rischi solo in caso di inverno molto freddo e blocco dell’export della Russia. Autore: European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) Data pubblicazione: aprile 2023 Pagine: 40 Il documento è collegato all’articolo: Gas, cosa rischia la Ue per il 2023-2024 […]

