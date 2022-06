20 Giugno 2022

Outlook per l’estate 2022 circa la generazione elettrica in Europa a cura dell’associazione per la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) europei, che conta 42 TSO di 35 Paesi, fra cui Terna per l’Italia. La scheda ha due allegati: 1) generale e 2) per i singoli Paesi. Autore: European Network of Transmission System […]

Potrebbe interessarti anche: