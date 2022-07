29 Luglio 2022

Le analisi si focalizzano sulle criticità per la produzione di idrogeno verde: consuma molta acqua, richiede una potenza enorme di nuove energie rinnovabili (eolico e fotovoltaico), dovrà essere importato in buona parte da altri Paesi, quindi è anche un modo per mantenere in vita gli asset fossili legati al gas, perché sarà trasportato via tubo. […]

Potrebbe interessarti anche: