13 Settembre 2022

Un’agenda strategica per il solare termico, che individua e descrive i principali filoni di ricerca e innovazione in questo settore tecnologico. Autore: RHC Platform, European Technology and Innovation Platform on Renewable Heating and Cooling Data pubblicazione: maggio 2022 Pagine: 38 Il documento è collegato all’articolo: Solare termico, c’è ancora tanto spazio per ricerca e innovazione […]

Potrebbe interessarti anche: