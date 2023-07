7 Luglio 2023

Rapporto della Commissione europea in cui si esaminano le interazioni fra le dinamiche sociali ed economiche della sostenibilità, per chiarire le scelte e i costi-benefici che l’Unione europea dovrà affrontare in futuro. Saranno necessari investimenti aggiuntivi complessivi pari a oltre 620 miliardi di euro l’anno per raggiungere gli obiettivi del Green Deal e di RepowerEU, […]

Potrebbe interessarti anche: