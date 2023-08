4 Agosto 2023

Manifestazione di interesse alla realizzazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici ad accesso pubblico presso il Giardino Bortolotti detto “dei Ciucioi” in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 235 dd. 13.07.2023. Comune di Lavis (TN). Importo: n.d. Scadenza: 18/9/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

Potrebbe interessarti anche: