30 Gennaio 2023

Avviso pubblico per la fornitura con posa in opera di stazioni di ricarica – e dal servizio di noleggio a lungo termine senza conducente – di veicoli elettrici a favore di amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Ente appaltante: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Importo: n.d. Scadenza: 15/2/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi […]

