5 Ottobre 2022

Affidamento in subconcessione della realizzazione, installazione e gestione di stazioni di ricarica ad accesso pubblico da realizzare nel Comune di Como e nel territorio provinciale. Durata: cinque anni. Ente appaltante: Automobile Club Como. Importo: 10.000 € Scadenza: 31/10/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

