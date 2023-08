1 Agosto 2023

Dalla relazione emerge che potenziare le reti elettriche di trasmissione e distribuzione, in particolare con sistemi di accumulo e tecnologie digitali per la gestione intelligente dei dati, deve diventare una priorità per gli investimenti italiani in campo energetico. Autore: Arera Data pubblicazione: luglio 2023 Pagine: 118 Il documento è collegato all’articolo: Rinnovabili, accumuli, nuove connessioni: come deve […]

Potrebbe interessarti anche: