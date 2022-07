7 Luglio 2022

Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati a svolgere in via sperimentale servizi di mobilità in sharing a flusso libero con biciclette elettriche e altri mezzi innovativi a propulsione elettrica, anche a noleggio, sul territorio del comune di Cancello ed Arnone (CE). Durata di 12 mesi. Importo: 5.000.000 € Scadenza: 19/7/2022 Bnado (zip) Bandi del […]

