6 Dicembre 2022

Avviso pubblico per l’affidamento diretto del contratto sostituzione lampade presso impianto sportivo comunale a Rho (MI), via I. Calvino. Importo: n.d. Scadenza: 30/12/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

