9 Agosto 2022

Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alle procedure telematiche negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara relative ai lavori per i progetti finanziati con fondi PNRR – Next Generation EU- edilizia scolastica, suddivisa in 7 lotti. Lotto 1: Istituto superiore alberghiero Leopoldo II di Lorena a Grosseto. Interventi […]

