2 Marzo 2022

Avviso per lavori di sostituzione terreno da gioco in erba sintetica e sostituzione impianto di illuminazione con nuovo impianto proiettori led presso il campo da calcio San Bartolomeo nel Comune di Trento (TN). Importo: n.d. Scadenza: 22/3/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

