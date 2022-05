23 Maggio 2022

Lavori di sostituzione impianto elettrico presso Villa Lagarina (TN). Ente appaltante: Provincia autonoma di Trento. Importo: n.d. Scadenza: 14/6/2022 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

