29 Agosto 2023

Lavori di efficientamento energetico mediante la sostituzione dei corpi illuminanti dell’impianto di pubblica illuminazione con armature e lampade a led per tutte le strade esterne ai centri abitati, nel comune di Manocalzati (AV). Importo: 310.335 € Scadenza: 1/9/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

