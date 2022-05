25 Maggio 2022

Avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di preventivi per l'affidamento diretto della fornitura per la sostituzione integrale dei corpi illuminanti dei parcheggi con nuovi corpi illuminanti a tecnologia led a Udine. Importo: 39.600 € Scadenza: 1/6/2022

