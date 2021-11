29 Novembre 2021

Avviso per affidamento dei lavori per intervento urgente di sicurezza sul traliccio radio strallato (h= 77m.) e sostituzione della cabina elettrica di arrivo Enel (M.T.) presso il sito Caraffa di Catanzaro. Ente appaltante: ENAV S.p.A. Importo: 368.147 € Scadenza: 9/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

