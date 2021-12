24 Dicembre 2021

Lavori per adozione di soluzioni tecnologiche per riduzione dei consumi energetici della rete di pubblica illuminazione con sistemi automatici zona nord. Comune di Palermo. Durata in giorni: 450. Importo: 8.006.392 € Scadenza: 20/1/2022 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

