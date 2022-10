28 Ottobre 2022

Il documento espone le linee guida per realizzare progetti fotovoltaici sostenibili dal punto di vista ambientale, puntando non solo a massimizzare la resa energetica ma anche a ottenere dei benefici ecologici, come preservare gli habitat naturali, rigenerare terreni incolti/abbandonati, integrare la produzione di energia con attività agricole e-o di allevamento. Autore: Solar Power Europe Pagine: […]

