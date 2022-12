9 Dicembre 2022

Analisi della società di ricerche Ember con confronto costi/benefici fra il già approvato piano europeo Fit for 55 e il più ambizioso piano REPowerEU in via di discussione in materia di azioni per il clima. L’aumento dell’obiettivo dell’Ue per le rinnovabili al 45% entro il 2030 dimezzerebbe le importazioni di gas e farebbe risparmiare circa 43 […]

